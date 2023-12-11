Страхование в Чехии для иностранцев: Какие виды страховок необходимо приобрести

1. Медицинская страховка:









Одним из первостепенных вопросов для иностранца, проживающего в Чехии, является наличие медицинской страховки. В стране действует обязательная система общественного здравоохранения, но для некоторых иностранцев она доступна только после определенного периода пребывания. В первое время чаще всего необходимо оформить коммерческую медицинскую страховку , которая обеспечит вас медицинским обслуживанием не только в государственных, но и некоторых частных клиниках.

Интересно, что последняя поправка к Закону о пребывании иностранцев принесла долгожданные изменения в сфере медицинского страхования для иностранцев, у которых теперь есть широкий выбор страховых компаний, предлагающих комплексное медицинское страхование. В случае перехода в другую страховую компанию важно убедиться, что оба страховых полиса органично дополняют друг друга и что нет периода времени, когда иностранец не имеет страховки. Такая ситуация может привести к осложнениям для иностранца в будущем, даже если это будет всего один день без страховки.

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2. Страхование автомобиля:





Если вы планируете владеть автомобилем в Чехии, страхование автомобиля обязательно. Оно включает в себя страхование гражданской ответственности, которое покрывает ущерб, причиненный другим участникам дорожного движения, а также дополнительные опции, такие как страхование от угона или страхование от стихийных бедствий.



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3. Страхование ответственности:





Недооцененный тип страхования, который широко используется среди чехов, но менее популярен среди иностранцев, т.к. не является обязательным. Впрочем, стоимость его мала, но польза есть. Эта страховка покрывает случаи, когда вы случайно причинили вред имуществу или здоровью других людей. Она также может оказаться полезной в случае возможных судебных исков.



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4. Страхование имущества:





Застраховать свое имущество, такое как квартира или дом, является важным шагом для обеспечения его защиты от различных рисков, таких как пожар, кража или стихийные бедствия. Нередки случаи, когда людей затапливали соседи, а средств на ремонт могло бы не хватить. Выручила страховка.



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5. Страхование рисков для предпринимателя:





Защитите себя от нежелательного развития событий на финансовом рынке, переменчивого поведения покупателя, поставщика или бизнес-партнёра. Это очень гибкий инструмент страхования, который можно настроить под себя как угодно. Например, если вы — самозанятый программист, то ваши риски будут одни, другое дело, если вы открыли фирму/производство. Суммы тоже могут быть разными, в зависимости от того, какие риски вы хотите учесть и сколько.



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6. Страхование на случай беременности:





Ситуация, когда женщина уже в положении или только планирует беременность — разные с точки зрения требуемых типов страховок. Более того, если планировать все заранее, то есть неплохой шанс кратно сэкономить. Подробнее узнавайте у Оксаны Мансуровой, которая является, в переносном смысле, крестной «страховой» мамой для многих детей, рожденных на территории Чехии. Проще говоря — она сэкономила будущим мамам тысячи.



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