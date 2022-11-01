Рождение ребенка у иностранца в Чехии: какие шаги предпринять родителям и какие документы нужны

Рождение ребенка у иностранца в Чехии: запись о рождении ребенка в ЗАГСе, виза для ребенка в Чехии, обязательное комплексное медицинское страхование.

При рождении ребенка на территории Чешской Республики медучреждение, где принимались роды, доводит до ЗАГСа сведения об этом событии. Если роды в Чехии проходили не в медучреждении, а под присмотром частного лечащего врача, то последний обязан оповестить госорганы о рождении малыша. ЗАГС того района, где случились роды, осуществляет запись о рождении ребенка. Сотрудниками районного отделения проводится запись в специальную книгу, после чего родителям может быть выдано свидетельство о рождении (rodný list). Сотрудники ЗАГСа обязаны сообщить об этом в госучреждение по регистрации населения.

Нужно ли получать разрешение на пребывание ребенка на территории Чехии? В каких случаях? Разберем, какие бывают ситуации:

– Ребенок иностранцев (не из ЕС)

Согласно действующему законодательству ЧР, ребенок иностранца, легально проживающего на территории Чехии, имеет право на защиту, которая выражается в автоматическом получении ВНЖ (временного вида на жительство). Максимальный срок действия такого разрешения на проживание составляет 60 дней. Если вы планируете остаться с ребенком в Чехии более 60 дней после его рождения, вы должны подать заявление для ребенка в течение 60 дней.

Ребенок-иностранец получает тот же вид на жительство (краткосрочную визу, долгосрочную визу, разрешение на долгосрочное пребывание, разрешение на постоянное проживание), как и родители, с которыми он проживает. Если родители имеют разные типы разрешений на пребывание, вы можете выбрать, на какой из них подавать для ребенка.

Мы рекомендуем выбирать более выгодное разрешение на пребывание. Например, если один из родителей имеет разрешение на долгосрочное пребывание, а второй — на постоянное проживание в Чехии, лучше попросить для ребенка разрешение на постоянное проживание.

Если все заявления были поданы в рамках указанного срока, ребенок получит разрешение на проживание. Если родители уедут вместе с ним за пределы ЧР, проживание юридически перейдет в разряд временного.





– Ребенок имеет хотя бы одного родителя — гражданина ЕС

Если ребенок является гражданином Европейского союза или членом семьи гражданина Европейского союза, заявление на разрешение на пребывание подавать не нужно. Вы сами решаете, получать ли подтверждение о временном пребывании гражданина ЕС (при условии, что ребенок останется на территории Чехии после рождения более 3 месяцев) или разрешение на постоянное проживание (если один из родителей имеет разрешение на постоянное проживание).

Преимущество разрешения на постоянное проживание в течение 60 дней после рождения ребенка заключается в том, что ребенок автоматически попадает в систему общеобязательного медицинского страхования.

– Ребенок имеет хотя бы одного родителя — гражданина Чехии

Если один из родителей является гражданином Чешской Республики, ребенок автоматически получает чешское гражданство при условии, что родители ребенка состоят в браке. Тогда подавать ходатайство о его получении не нужно.

Если отец подтвердил свое отцовство в случаях, когда родители ребенка не состоят в браке, то гражданство нужно запросить.

Если ребенок родился у гражданки иностранного государства от гражданина Чехии, местом регистрации ребенка станет юридический адрес органа того административного района, где он был рожден. Возможно и иное в зависимости от того, как договорятся родители.





Страховка для ребенка

Если мать/отец пребывают в Чехии на любом типе ВНЖ, то ребенок с момента рождения до конца того месяца в котором исполнится 2 месяца (60 дней) имеет право на госстрахование. Для этого нужно только сходить в отделение VZP и зарегистрировать его там, оплата будет 2000 крон за 1 месяц.

Далее, за этот двухмесячный период, нужно успеть приобрести для него комплексное медицинское страхование (если ребенок и далее будет оставаиться с вами в Чехии). Для того чтобы заключить на ребенка договор о комплексном медицинском страховании, необходимо, чтобы он прошел полный медицинский осмотр, который оплачивается из кармана родителей. На основании такого осмотра компания-страховщик должна определить размер страхового взноса, а родители смогут получить страховой полис на ребенка. Оплачивать медицинское обслуживание ребенка в роддоме придется из своего кошелька, так как заключать договор, как мы уже говорили, можно только после медосмотра малыша.

Большой опыт в сфере страхования беременных и новорожденных имеет специалист по страхованию иностранцев в Чехии Оксана Мансурова. Оксана работает на рынке уже более 10 лет, и ее даже можно назвать «крестной мамой» некоторых новорожденных деток в сфере страхования. Поэтому мы советуем смело обращаться к ней за бесплатной консультацией.

Оксана Мансурова

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