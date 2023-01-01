08 мая
19:01
92
Учитель чешского языка
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Преподаватель, Лектор/Инструрктор, Репетитор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание
Мы ищем преподавателей, которые смогут проводить индивидуальные и групповые занятия по чешскому языку для иностранцев в онлайн формате. Обучение по чешскому языку проводим онлайн с помощью интерактивного курса чешского языка, выгруженного на лингвистическую платформу. Организуем учебные программы от 0 до уровня B2 включительно.
Требования
Что мы ждем от преподавателя:
- Ответственность и готовность учиться новому;
- Опыт преподавания чешского языка для иностранцев;
- Преимуществом будет наличие педагогического образования;
- Знание русского или украинского языка минимум на уровень B1.
Условия
Что мы предлагаем:
- Доступ ко всем материалам школы и методическую поддержку;
- Возможность профессионального роста и развития на долгосрочной основе;
- График проведения занятий вы устанавливаете самостоятельно;
- Достойная оплата труда, растущая в зависимости от количества рабочих часов и продолжительности сотрудничества.
Дополнительная информация
Отправляйте, пожалуйста, ваше резюме на E-mail:
[email protected]
Контакты:
Самков Никита
+420773455772