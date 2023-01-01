Тип занятости Свободный график Профессия Преподаватель, Лектор/Инструрктор, Репетитор Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана

Описание Мы ищем преподавателей, которые смогут проводить индивидуальные и групповые занятия по чешскому языку для иностранцев в онлайн формате. Обучение по чешскому языку проводим онлайн с помощью интерактивного курса чешского языка, выгруженного на лингвистическую платформу. Организуем учебные программы от 0 до уровня B2 включительно.

Требования Что мы ждем от преподавателя:

- Ответственность и готовность учиться новому;

- Опыт преподавания чешского языка для иностранцев;

- Преимуществом будет наличие педагогического образования;

- Знание русского или украинского языка минимум на уровень B1.

Условия Что мы предлагаем:

- Доступ ко всем материалам школы и методическую поддержку;

- Возможность профессионального роста и развития на долгосрочной основе;

- График проведения занятий вы устанавливаете самостоятельно;

- Достойная оплата труда, растущая в зависимости от количества рабочих часов и продолжительности сотрудничества.