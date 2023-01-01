Тип занятости Полный день Профессия Административный работник Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана Компания ALMAXWORK HOLDING

Описание ALMAX WORK-Holding ищет активного и энергичного человека с опытом работы на руководящих должностях. Мы предлагаем конкурентную заработную плату и возможности для развития карьеры.

Требования * опыт руководящей деятельности не менее 5 лет

* коммуникабельность и позитивный характер

* навыки работы с ПК

* хорошие организационные и коммуникативные навыки

* хорошее знание чешского и/или украинского, русского языков

* водительское удостоверение категории B

Условия * график работы - 5/2 с 07:45 до 17:00

* отличную и стабильную заработную плату

* работу в стабильной компании

* комфортабельный офис в городе Пльзень или Прага

* служебный автомобиль

* корпоративную связь