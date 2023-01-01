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Руководитель
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15 мая
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Руководитель
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
ALMAXWORK HOLDING
Описание
ALMAX WORK-Holding ищет активного и энергичного человека с опытом работы на руководящих должностях. Мы предлагаем конкурентную заработную плату и возможности для развития карьеры.
Требования

* опыт руководящей деятельности не менее 5 лет
* коммуникабельность и позитивный характер
* навыки работы с ПК
* хорошие организационные и коммуникативные навыки
* хорошее знание чешского и/или украинского, русского языков
* водительское удостоверение категории B

Условия

* график работы - 5/2 с 07:45 до 17:00
* отличную и стабильную заработную плату
* работу в стабильной компании
* комфортабельный офис в городе Пльзень или Прага
* служебный автомобиль
* корпоративную связь

Дополнительная информация

Если вы заинтересованы в работе с нами, отправьте свое резюме на указанный адрес электронной почты

Контакты:

Оксана Леонидовна

[email protected]

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