* коммуникабельность и позитивный характер * лидерские и организаторские навыки * навыки работы с ПК (MS Word и MS Excel) * ответственность * очень хорошее знание чешского и украинского/русского языка * водительское удостоверение категории B

Условия

* полный рабочий день и официальное трудоустройство

* график работы - 5/2 с 07:45 до 17:00, возможна работа в выходные

* отличную и стабильную заработную плату по результатам собеседования

* опыт работы в стабильной и крупной компании

* комфортабельный офис в городе Пльзень/Прага

* служебный автомобиль и корпоративная мобильная связь

* возможны командировки