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Координатор
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02 июня
11:12
171
Координатор
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
не указана
Компания
ALMAXWORK HOLDING
Описание
Крупный холдинг примет в свою команду Координатора со знанием Чешского языка
Требования

* коммуникабельность и позитивный характер
* лидерские и организаторские навыки
* навыки работы с ПК (MS Word и MS Excel)
* ответственность
* очень хорошее знание чешского и украинского/русского языка
* водительское удостоверение категории B

Условия

* полный рабочий день и официальное трудоустройство
* график работы - 5/2 с 07:45 до 17:00, возможна работа в выходные
* отличную и стабильную заработную плату по результатам собеседования
* опыт работы в стабильной и крупной компании
* комфортабельный офис в городе Пльзень/Прага
* служебный автомобиль и корпоративная мобильная связь
* возможны командировки

Контакты:

Anastasiya

[email protected]

+420777921589

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