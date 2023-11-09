25 полезных ссылок для иностранцев в Чехии — не забудьте сохранить

Анастасия Князева 10 ноября 2023 11:00 7325

Как оформлять документы? Где купить проездной? Как подобрать аналог лекарства? Что покрывает страховка и где ее оформить? Где искать работу? Ссылки на эти и другие важные материалы и ресурсы ищите в статье. Мы собрали все важные материалы, которые выходили на портале, на случай, если вы могли их пропустить.