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25 полезных ссылок для иностранцев в Чехии — не забудьте сохранить

Анастасия Князева
10 ноября 2023
11:00
7325
Как оформлять документы? Где купить проездной? Как подобрать аналог лекарства? Что покрывает страховка и где ее оформить? Где искать работу? Ссылки на эти и другие важные материалы и ресурсы ищите в статье. Мы собрали все важные материалы, которые выходили на портале, на случай, если вы могли их пропустить.
Информация о проживании в Чехии
Информационная линия, где говорят на чешском и украинском. Бесплатно. Справки о трудоустройстве, соцслужбах, медицине, образовании. Помощь с переводами, заполнением анкет, устный перевод, психологическая поддержка и т. д.
+420 731 432 431, мейл: [email protected]
пн-пт: 9:00-13:00 и 14:00-18:00

Документы в Чехии
– Для всех, кто получает/продляет ВНЖ и собирает нужные документы, включая страховку, — можно обратиться за обязательной базовой или комплексной страховкой к страховому агенту Оксане Мансуровой. Здесь можно уточнить, какой тип страховки нужен и экстренно оформить страховку PVZP, а также другие по выгодной цене. Также быстрое оформление страхования авто и т. д.

 
Покупка и оформление проездного, ориентирование в городе
 
Телефонные номера служб
Важные телефонные номера в Чехии. Аптеки, больницы и т.д.
Аптеки и врачи
 
Жилье
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Для студентов
 
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